الخطوط الجوية تبدأ بتطبيق قرارات ترامب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تلقت اليوم الأحد، تعليمات واضحة من السلطات الأميركية المعنية بالهجرة في المطارات الأميركية والتي تبين فئات المسافرين من جنسيات محددة الذين يسمح لهم فقط بدخول تلك المطارات.

وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أنها بدأت بتطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ اليوم، بناءً على طبيعة وثائق السفر التي بحوزة المسافرين، مثل بطاقة الإقامة وفئة تأشيرة الدخول المثبتة على جواز السفر، وكما هو مبين تالياً:

• الجنسيات المعنية بهذه التعليمات هي: السودان، ليبيا، الصومال، سورية، إيران، العراق واليمن.

• يسمح بالدخول فقط لحملة وثائق السفر التالية من هذه الجنسيات:

- حملة البطاقات الخضراء الدائمة (Permanent Green Cards Holders).

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين A1 وA2 واللتين تمنحان لممثلي الحكومات وأقرباءهم المباشرين.

- حملة تأشيرات الدخول فئة C2 والتي تمنح للسفر بمهام تتعلق بالأمم المتحدة.

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين G1 وG2 وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية.

- حملة تأشيرات الدخول من الفئتين G3 وG4 وتشمل ممثلي وموظفي المنظمات الدولية أيضاً.

- حملة تأشيرات الدخول من فئة NATO.

وقالت الشركة في بيانها الصحفي إن جميع تأشيرات الدخول الأخرى التي بحوزة مسافرين من الجنسيات المذكورة سواء كانت هذه التأشيرات ممنوحة لأسباب تتعلق بالهجرة أو غير ذلك غير مسموح لحملتها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى إشعار آخر.