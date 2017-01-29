فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري استثنائيًا، في كلا الاتجاهين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح، وائل أبو عمر، « إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم البوابة المصرية للمعبر؛ حيث بدأت أولى الحافلات القادمة من الجانب الفلسطيني بالدخول إليها إيذانًا ببدء تشغيل المعبر في يومه الثاني ».

وأضاف في حديث لاذاعة القدس أن أربع حافلات فقط تمكنت يوم أمس من المغادرة إلى الجانب المصري على متنها 457 مسافرًا، في حين تم إرجاع 38 مسافرًا من قبل السلطات المصرية دون إبداء أسباب.

كما وصل إلى قطاه غزة 591 مواطنًا فلسطينيًا من العالقين في الأراضي المصرية.

وأوضح أن السفر سيكون اليوم للحافلات المرجعة من عمل أمس، ولمن وردت أسماؤهم في كشوفات وزارة الداخلية الفلسطينية.

وعبر العديد من المسافرين في المعبر في تصريحات لـ « قدس برس » عن استيائهم إزاء بطء آلية العمل في الجانب المصري من المعبر.

وفتحت السلطات المصرية أمس السبت معبر رفح البري استثنائياً ولمدة ثلاثة أيام، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية، وذلك بعد 40 يوما من الإغلاق المتواصل.

ويشار إلى أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح آخر مرة في 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي ولمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة أيام منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 15 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.