ضابط يطالب باعتقال قادة حماس بالضفة لتحرير الجنود الأسرى بغزة

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن مسؤولاً عسكرياً بجيش الاحتلال، طالب الجيش باعتقال جميع قادة حماس في الضفة الغربية المحتلة، إلى أن تفرج الحركة عن الجنود الأسرى لديها.

جاءت تلك التصريحات على لسان الجنرال الاحتياط في جيش الاحتلال، والعضو السابق في هيئة الأركان، غادي شيمني، خلال اجتماع عقده (اللوبي) الجديد الذي تم تشكيله مؤخرا بهدف الضغط من أجل استعادة الجنديين، أورون شاؤول وهدار غولدن، الأسيرين في عزة.

وقال شيمني: إن « حركة حماس استغلت الهدوء خلال العامين الماضيين منذ انتهاء الحرب الأخيرة في صيف 2014 في تعزيز حكمها وحفر الأنفاق وتعزيز قوة الردع، وهذا لا يمكن السكوت عنه، ويجب العمل على ردع الحركة ».

ودعا شيمني إلى ضرب البنية التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية، مضيفا أنه يجب على « حكومة إسرائيل » وقف ما وصفه بالإذلال الذي تتعرض له « إسرائيل » من قبل حركة حماس، بينما يكتفي قادة « إسرائيل » بإطلاق التصريحات الكلامية.

وكان سمحاه غولدن، والد الجندي الأسير، هدار غولدن، أعلن الأسبوع الماضي، خلال اجتماع في الكنيست الإسرائيلي، عن تشكيل تجمع (لوبي) لإعادة الجنود من الأسر، واتهم الحكومة بأنها بعد عامين لم تفعل شيئاً لإعادة أبنائهم.

وطالب غولدن، الكنيست، بضرورة التحرك للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة ابنه الأسير.

ونقلت القناة العبرية، عن والد الضابط غولدن، قوله: إنه « بعد عامين، فإن الحكومة لم تفعل شيئا، وقد جاء الوقت كي يقف الكنيست للعمل على إعادة الجنود إلى بيوتهم ».