سيدتي.. أخطاء تفسد طهي الأرز



إذا ما تجنبتِ سيدتي بعض الأخطاء الشائعة عند طهيك للأرز، فهو من أكثر الوصفات سهولة لدى الطهي، إليك سيدتي بعض الأخطاء التي قد تفسد طهيك للأرز:

1- عدم غسل الأرز قبل الطبخ

يعتبر عدم غسل الأرز قبل طبخه من الأخطاء الكبيرة والشائعة عند طهي الأرز، فمن الضروري غسل الأرز ولعدة مرات (3 مرات) على أقل تقدير، حتى تلاحظي أن ماء غسل الأرز أصبح شفافاً وغير مائل للضبابية، وهذا يعني أنك تخلصتي من كمية النشاء الزائد الموجود فيه.ويجب عليك تصفية الأرز باستخدام المصفاة الخاصة به بعد غسله.

2- عدم إضافة الملح والزيت

من أساسيات نجاح الأرز الطيب والشهي هو إضافة الملح والقليل من الزيت للأرز عند طهيه، فالملح يعطي الأرز المذاق المتوازن، ويعمل الزيت على منع حبات الأرز من التصاقها ببعضها البعض.

3- احفظي معيار الماء

للأرز عدة أصناف وأحجام، ولكل صنف منه يحتاج لمعيار محدد من الماء والسوائل التي تساعد الأرز على النضوج، شاهدي بالفيديو ومن الشيف عايدة الطقشي كيف تحضرين أطباق الرز؟

4- لا تحركي الأرز

قلبي الأرز لمرة واحدة فقط وذلك عند وضعك إياه بالقدر وصب كمية الماء عليه حتى يختلط الأرز بالملح والزيت، ولا تقلبي الأرز بعد ذلك نهائياً، وإذا قمت بذلك فستحصلين على أرز معجن.

5- الطهي على حرارة عالية

ننصحك بطبخ الأرز على درجة حرارة منخفضة وترك الأرز حتى ينضج ببطء وعلى مهل وذلك حتى تحصلي على طبق من الأرز المفلفل بالطريقة الصحيحة.