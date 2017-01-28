النرويج تلحق بفرنسا إلى نهائي مونديال اليد

لحقت النرويج بفرنسا حاملة اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد بفوزها على كرواتيا 28-25 بعد التمديد إثر تعادلهما 22-22 (الشوط الأول 12-10) الجمعة في باريس.

وبرز من النرويج بيارتي مايرول (6 أهداف) وكريستيان بيارنسن (5 أهداف)، ومن كرواتيا زلاتكو هورفات (6 أهداف) وماركو ماميتش (5 أهداف).

وكانت فرنسا تأهلت إلى النهائي أمس بفوزها على سلوفينيا 31-25 (الشوط الأول 15-12).

وسبق أن تغلبت فرنسا على النرويج 31-28 في دور المجموعات.

وتبحث النرويج عن لقبها الأول في بطولة العالم، وهي بلغت النهائي للمرة الأولى ايضا، في حين أن فرنسا تسعى إلى تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب بإحراز اللقب السادس بعد أعوام 1995 و2001 و2009 و2011 و2015، علما بأنها خسرت نهائي عام 1993.