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أمريكا تبدأ بتنفيذ منع ست دول من دخول أراضيها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:20 - 28 يناير 2017
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قالت مصادر في مطار القاهرة لرويترز إن خمسة عراقيين ويمنياً منعوا يوم السبت من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب منع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.

وأضافت أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.

وقالت مصادر مطار القاهرة إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.

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