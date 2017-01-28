أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى، أن أربعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم 28 من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير وليد إبراهيم خميس الحج من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير حسام زهدي داوود شاهين(30 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير شريف سليمان فريد رداد (34 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد سالم علي أبو عيدة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، ورزق قبل أسبوعين بطفله البكر « أحمد » عن طريق نطفة مهربة.