ترامب سيلتقي بأول زعيم عربي

قالت السفارة الأردنية في واشنطن إن العاهل الأردني الملك عبد الله سيبدأ زيارة للولايات المتحدة يوم الإثنين؛ ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، حسبما نشرت وكالة رويترز الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2017.

وأضافت السفارة الأردنية على تويتر، أن الملك عبد الله الثاني سيبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة يوم الإثنين، يجتمع خلالها مع الإدارة الجديدة والكونغرس.

ولم تذكر ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين العاهل الأردني وترامب.

وأنهى العاهل الأردني، في وقت سابق، زيارة لروسيا، وجه خلالها الرئيس فلاديمير بوتين الشكر للأردن على دعم عملية السلام السورية. ويشارك الأردن في حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد مقاتلي تنظيم « الدولة الإسلامية » المتشدد في سوريا.

كان ترامب قال لمحطة إيه بي سي، يوم الأربعاء، إنه « سيعمل بالتأكيد على إقامة مناطق آمنة في سوريا » للاجئين الفارين من العنف، وإن أوروبا ارتكبت خطأً جسيماً بقبول ملايين اللاجئين من سوريا.

وتأتي زيارة عبد الله في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن فرض حظر مؤقت على دخول كل اللاجئين ووقف التأشيرات لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.