ترامب: من المبكر الحديث عن نقل السفارة وتحويل 220 مليون للسلطة

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن نقل السفارة الامريكية من « تل أبيب » إلى القدس المحتلة فأنا لست معنيا بالحديث عن هذا الامر في هذه الفترة« .

وأضاف ترامب خلال مقابله مع شبكة فوكس الامريكية: إن »إسرائيل« حظيت خلال إدارة باراك أوباما للولايات المتحدة بمعاملة سيئة وسيتم اعادة العلاقات الجيدة مع »إسرائيل« فورا خلال فترة ولايتي ».

وفيما يتعلق بوقف تحويل الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خاصة الدعم الذي قدم قبل نهاية ولاية أوباما بقيمة 221 مليون دولار قال ترامب: « لنري ماذا سيكون ».

واشاد الرئيس الأمريكي الجديد ببناء « إسرائيل » الجدار الفاصل بينها وبين مصر.