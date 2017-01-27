الطقس: أمطار غزيرة نهارا وزخات من الثلوج ليلا

توقع طقس فلسطين اليوم الجمعة، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلها السنوي بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا على كافة المناطق.

وأوضح طقس فلسطين أن خلال ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900متر عن مستوى سطح البحر وتمتد أحيانا حتى 800متر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم غد السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار التي تكون مصحوبة بزخات من البرد أحيانا فوق معظم المناطق، كما وتسقط زخات خفيفة من الثلوج فوق 1000 م، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة،مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.