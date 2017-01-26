إصابة جندي « إسرائيلي » في عملية دهس قرب حاجز بيتونيا

أصيب جندي « إسرائيلي » عصر اليوم، بجراح متوسطة إثر دهسه من قبل سيارة فلسطينية بالقرب من حاجز بيتونيا غرب رام الله.

وذكرت المصادر العبرية ان الجنود اعتقلوا السائق واقتادوه إلى جهةٍ مجهولة.