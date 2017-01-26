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إصابة جندي « إسرائيلي » في عملية دهس قرب حاجز بيتونيا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:03 - 26 يناير 2017
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أصيب جندي « إسرائيلي » عصر اليوم، بجراح متوسطة إثر دهسه من قبل سيارة فلسطينية بالقرب من حاجز بيتونيا غرب رام الله.

وذكرت المصادر العبرية ان الجنود اعتقلوا السائق واقتادوه إلى جهةٍ مجهولة.

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