بدناش_نداوم_لل4 ..هاشتاغ لطلبة كلية الأسنان ضد ساعات الدوام

#بدناش_نداوم_لل4 .. هو عنوان لـ« هاشتاغ » أطلقه طلبة كلية الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً لاستمرار دوام الطلبة حتى الساعة الرابعة عصراً.

واتهم الطلبة إدارة الجامعة بإهمال الطلبة، بعد أن تجاهلت مطالب طلبة الكلية بتقليص ساعات الدوام، التي تمتد حتى الساعة الرابعة عصراً.

وقد أعلن الطلبة عبر وسائل الإعلام، عن تعليق الدوام في كلية طب الاسنان بجامعة الأزهر وذلك تأكيداً منهم على حقوقهم ورفضاً لسياسة الإهمال والتقصير من قبل إدارة الجامعة. وفق قولهم

واعتبر عدد من الطلبة، أن مسألة الدوام حتى الساعة الرابعة، هي القشة التي قسمت ظهر البعير، في إشارة إلى معاناة الطلبة من عدد من المشاكل داخل الكلية.

دعاء موسى، وعبر الفيس بوك، تعتبر أن زيادة دوام الطلبة حتى الساعة الرابعة أو الخامسة، لن يحل المشكلة، بلز سيزيدها ألف مشكلة كما قالت.

سجى الحطاب، قالت في تعليقها: « إن من حق كل طالب أن يأخذ حقوقه من جامعته، وأن أبسط واجب للجامعة أن تأمن له جدول »محترم« يُراعي ع الأقل مناطق سكنه »

واتهمت إحدى الطالبات، إدارة الجامعة، بالتسبب بالأزمة نظراً لقبولها عدد مأهول من الطلاب في مقابل عدم وجود قاعات دراسية تكفيهم، ورسوم عالية يدفعها الطلاب.

ندى فليفل، رأت أن عيادات الكلية ومعاملها بدون مياه، كما أن خدمات الانترنت ليست متوافرة،

فيما أن عدد الطلبة متزايد.

وكانت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » قد حاولت التواصل مع د. وسيم مشتهى عميد كلية طب الأسنان لتوضيح ردها على هذه المشكلة، إلا أنها لم يتسن لها الوصول له.





























