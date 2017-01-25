يعلون: لو خضعنا لمطالب الوزراء لكان الجيش داخل غزة حتى اليوم

قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون : لو لبينا ما طالب به بعض الوزراء خلال الحرب « الإسرائيلية » الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، لكان الجيش حتى يومنا هذا في قطاع غزة.

وأضاف يعلون في تصريح صحفي نقلته وسائل الاعلام العبرية « من الحظ أن الدفة كانت بيد نتنياهو وقائد الأركان غينس وأنا، أفضل من الانجرار وراء سياسيين ووهم عدد من وزراء الكابينت، من لا يملكون إحساساً بالمسؤولية ».

وتحمل تصريحات يعلون تمليحاً مباشراً لكل من ما يسمى بوزير التعليم الاسرائيلي « نفتالي بينت » ووزير الحرب الحالي « افيغدور ليبرمان »، في أعقاب ما نشر من جلس المجلس الأمني المصغر « الكابينت » حول الحرب على غزة عام 2014.

هذا وتوالت ردود الأفعال « الإسرائيلية »، فور نشر صحيفة « يديعوت أحرنوت » « الاسرائيلية »، أمس الثلاثاء، جلسات الكابينيت العاصفة التي تم خلالها مناقشة تدابير الحرب على قطاع غزة، حيث اعتبر وزير الحرب الأسبق، موشيه يعلون أن نشر محاضر الجلسات كانت بفعل رئيس حزب البيت اليهود نفتالي بنيت، ليحصل على مزيد من التفاعل على صفحته الشخصية الفيس بوك، في حين رأى بينت أن المعركة خرجت بالتعادل مع غزة، في إقرار منه بالهزيمة، في حين اتهم وزير حرب الاحتلال الاسبق، عمير بيرتس الوزارء بالاستهتار بحياة الجنود.

وقال وزير حرب الاحتلال الاسبق، عمير بيرتس من حزب المعسكر الصهيوني: « ان نقاشات المجلس الامني المصغر الكابنت انشغلت بأمور صغيرة، ومناوشات بين الوزراء بدلا من ان يتم وضع خطة استراتيجية للحرب ».

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فقال بيرتس: « انا اشعر بان وزراء الكابنت ابان الحرب على غزة دنسوا اقدس الاقداس لدولة »إسرائيل« ، عندما اودع الشعب الاسرائيلي بأيديهم مهمة كبيرة، ولكنهم تصرفوا مثل الاطفال، فنظرهم كان قصير المدى، ونقاشاتهم تدل على الاستهتار بحياة الجنود والشعب الاسرائيلي كله ».

بنيت:زلزال انتهي بالتعادل

وقال رئيس حزب البيت اليهود نفتالي بنيت: إن ما نشر حول النقاشات العاصفة التي تخللت جلسات المجلس الامني المصغر الكابنت خلال الحرب على غزة بمثابة هزة ارضية أمنية.

ردا على ما نشرته صحيفة يديعوت « فأنا أرحب بقرار نشر تقرير الحرب على غزة، وعلينا الانتقال لفكر أمني جديد فكفى للتضليل.

وبيّن وفقاً لمعاريف : نريد الانتصار، فلا لحرب لـ50 يوما انتهت بتعادل، وعلينا أن نضع للجيش هدفاً واضح لكي ننتصر، كما أدعو نتنياهو لعقد جلسة للكابينت لدراسة العبر من الحرب على غزة.

يعلون غاضب من بينت

شن وزير الحرب »الإسرائيلي« الأسبق موشيه يعلون، هُجوماً كبيراً على الوزير نفتالي بينت، في أعقاب ما نشر حول الجلسات التي أجراها الكابنيت خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفقاً للقناة العاشرة، قال يعلون في كلمة ألقاها أمام ما يسمى مؤتمر الأمن القومي: »لقد حددنا بالضبط الأهداف قبل أن نخرج للحرب ضد غزة، واجتزنا تحقيق الأهداف فوقف النار أهم شيء، فحماس الآن ضعيفة وتم ردعها وجنوب « إسرائيل » يتمتع بالهدوء الذي لم يسبق له مثيل.

وتابع: لكن للأسف هناك سياسيون مثل نفتالي بينت يسربون نقاشات الكابنيت لكي يحصلون على المزيد من الإعجابات « اللايكات » في الفيس بوك.