ألمانيا تشكك في نوايا « إسرائيل » لأول مرة

شككت الحكومة الألمانية لأول مرة وفي لهجة غير مسبوقة، في نوايا إسرائيل حيال حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: « الحكومة تشكك فيما إذا كانت الحكومة »الإسرائيلية« ما زالت ملتزمة بحل الدولتين ».

وأعربت الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من الخطط « الإسرائيلية » الجديدة لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع البيان: « نحن متأكدون جدا من أن حل الدولتين على المدى البعيد هو الضمان الوحيد لحفاظ »إسرائيل« على شخصيتها الديمقراطية ولتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين ».

كما دعت الخارجية الألمانية الطرفين إلى التفاوض، قائلة إن « التخلي عن حل الدولتين للشعبين يعرض أسس العملية السلمية في الشرق الأوسط للخطر ».

وكانت « إسرائيل » قد أصدرت في 24 يناير الجاري قرارا ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعد يومين من منح تراخيص بناء 566 وحدة إضافية في القدس الشرقية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي دان في ديسمبر الماضي، السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، في قرار امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.