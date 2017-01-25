الأعرج: الحكومة تتجه لإجراء الانتخابات المحلية في أيار المقبل

أعلن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتجه نحو إجراء الانتخابات الملحية، في يوم واحد، خلال أيار المقبل.

وقال الأعرج، في لقاء تحضيري، لمؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية المقرر في آذار « هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن ».

وأضاف، « ناقشنا ذلك في الجلسة السابقة للحكومة، وفي الجلسة المقبلة سيكون هناك قرار باجرائها في أيار المقبل، قبل امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان ».

وقال الأعرج: إن هذا يأتي بعد القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات، مؤكدا أنها « ستجري في يوم واحد ».