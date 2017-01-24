عشراوي: الاستيطان جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن « التصعيد المتعمّد والمجحف بحق الشعب الفلسطيني ببناء مشاريع إسرائيلية استيطانية غير مشروعة وغير قانونية، يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون والاتفاقيات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 2334، كما أنه يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ».

ونددت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار بعد مرور يومين فقط من موافقة « لجنة التخطيط والبناء » في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت عشراوي « إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أثبتت أنها أكثر التزاما بسرقة ونهب الأرض الفلسطينية، بدلا من تحقيق السلام والاستقرار وحل الدولتين ».

وتابعت أنه « من الواضح أن إسرائيل تستغل تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة للتصعيد من عدوانها وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية ».

وطالبت عشراوي « الولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي باتخاذ تدابير وإجراءات جادة وملموسة للتوصل إلى وقف كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، قبل أن تنهي مشروعها الاستيطاني في كامل فلسطين التاريخية ».