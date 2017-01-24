يعلون: بينت سَرَب جلسات الكابنيت ليحصل على مزيدٍ من اللايكات

شن وزير الحرب « الإسرائيلي » الأسبق موشيه يعلون، هُجوماً كبيراً على الوزير نفتالي بينت، في أعقاب ما نشر حول الجلسات التي أجراها الكابنيت خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفقاً للقناة العاشرة، قال يعلون في كلمة ألقاها أمام ما يسمى مؤتمر الأمن القومي: « لقد حددنا بالضبط الأهداف قبل أن نخرج للحرب ضد غزة، واجتزنا تحقيق الأهداف فوقف النار أهم شيء، فحماس الآن ضعيفة وتم ردعها وجنوب »إسرائيل« يتمتع بالهدوء الذي لم يسبق له مثيل.

وتابع: لكن للأسف هناك سياسيون مثل نفتالي بينت يسربون نقاشات الكابنيت لكي يحصلون على المزيد من الإعجابات ( اللايكات ) في »الفيس بوك".