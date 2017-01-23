مصادر لـ« فلسطين اليوم »: زيادة عدد الحجاج الفلسطينيين العام الحالي

أكدت مصادر خاصة لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، زيادة نسبة حجاج فلسطين هذا العام مع انتهاء التوسعة في الحرم المكي حيث سيصل عدد الحجاج لـ 6600 حاج من الضفة المحتلة وقطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، فإن المملكة العربية السعودية، سترجع نسبة 20% التي كانت تخصم من نسبة الحجاج نتيجة التوسعة، حيث سيصل عدد الحجاج لـ6600 حاج من الضفة والقطاع.

ومن شأن هذه الزيادة، أن تخفف من أعداد المواطنين الراغبين في الحج، والذي يقفون على قائمة الانتظار منذ سنوات طويلة لأداء فريضة الحج، وفتح باب التسجيل الذي توقف منذ سنوات حتى الانتهاء من الأعداد المسجلة وفقاً للقرعة السنوية.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قد وقَعَ أمس، بروتوكول الحج لموسم 1438هـ/2017، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، وذلك في المملكة العربية السعودية وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية ووكيل الوزارة لشؤون المشاعر والمناسك .

ويتضمن البرتوكول كافة الأمور المنظمة لموسم الحج للعام 1438هـ والتي تسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة، بالإضافة الى ترتيبات استقبال الحجاج على منافذ الحدود والمطارات ومنح التأشيرات لحاملي جوزات السفر الفلسطينية والبعثات المرافقة .

جدير بالذكر، أن السعودية قامت خلال الأربع السنوات الماضية على التوالي (1434-1437هـ) بتخفيض عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20%؛ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج العام الماضي (1437هـ) مليون و862 ألف و909 حاج، في مقابل 3.1 ملايين شخص أدوا فريضة الحج عام (1433هـ) غالبيتهم من خارج السعودية، وذلك في آخر عام حج قبل العمل بتخفيض عدد الحجاج.

يُشار إلى أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، وهي ألف حاج لكل مليون نسمة من العدد الإجمالي لسكان الدولة.