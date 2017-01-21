أبو مرزوق: ترامب جاهل

قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس »، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهل ولا يعرف مصير من أشعلوا الحروب الصليبية، مضيفا« نحن أمة قد تخسر معركة لكنها تنتصر في كل حروبها وتعلم البشرية سمو رسالتها ».

وجاءت تصريحات أبو مرزوق في تغريدة على « تويتر » تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تعهد فيها بمحاربة ما اسماه « الإرهاب الإسلامي ».

ولفت إلى ما قاله ترامب في خطابه خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية:« سوف نعزز التحالفات القديمة وتشكل أخرى جديدة، ونوحد العالم ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي، والذي سنقوم بمسحه من على وجه الأرض ».