شاهد.. رضيع عمره عامان يقود دراجة نارية بسرعة جنونية

نشرت صحيفة « ميرور » البريطانية فيديو صادما لطفل رضيع عمره عامان، وهو يقود دراجة نارية بسرعة كبيرة، فيما كان والده يجلس خلفه ويلتقط فيديو « سيلفي » لمغامرتهما، بعد أن ترك للرضيع مسئولية التحكم في المقود.

وأثار ذلك الفيديو موجة من الاستياء بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأب، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، لم يكن هو أو طفله يرتديان خوذة، بالرغم من أن الدراجة كانت تتحرك بسرعة كبيرة، كما بدا الأب مبتهجا وغير آبهٍ بالخطر الذي يعرض له حياته وحياة طفله، الذي ترك له مسئولية التحكم في الدراجة النارية؛ وظهر الأب في لقطة وقد رفع يديه في الهواء، فيما كان الطفل ممسكا بالمقود.

وطالب الكثيرون بمحاكمة الأب في أعقاب انتشار ذلك الفيديو، الذي تم التقاطه في « تايلاند »، على مواقع الإنترنت.