هؤلاء وزراء ترامب الأغنياء وهذه ثرواتهم!!

جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب فريقاً خاصاً لمساعدته في إدارة البلاد، فقد عيّن أول رئيس ملياردير للولايات المتحدة اثنين من المليارديرات، وتسعة مليونيرات على الأقل.

ودونالد ترامب، البالغ من العمر 70 عاماً يدير مصالح تجارية في العديد من المجالات تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. وتتركز معظم مشاريع ترامب في مجال الأعمال على إدارة العقارات.



وخلال آخر إقرار مالي له متعلق بأعماله، قام ترامب بتعداد 144 شركة فردية يملكها في 25 دولة في كل من آسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية، وأوروبا، ومن بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.



وسبق لمجلة « فوربس » أن قيّمت ثروته بـ3.7 مليارات دولار، فيما أعلن ترامب نفسه أن قيمة أصوله تتجاوز 10 مليارات دولار.



واختار ترامب لمساعدته في إدارة الولايات المتحدة أثرياء من الوسط السياسي والمالي والتجاري. وهم:

ويلبور روس، وزير التجارة، تصل ثروته إلى 2.9 مليار دولار.



ليندا مكمون: وزيرة المشروعات الصغيرة، تصل ثروتها إلى 1.35 مليار دولار.



ستيفن منوشن: وزير الخزانة، تصل ثروته إلى 655 مليون دولار.



ريكس تيلرسون: وزير الخارجية، تبلغ ثروته 365 مليون دولار.



بيتسي ديفوس: وزيرة التعليم، تصل ثروتها إلى 130 مليون دولار.



إيلين تشاو: وزيرة النقل، تصل ثروتها إلى 25.6 مليون دولار.



بن كارسون: وزير الإسكان والتنمية الحضرية، تبلغ ثروته 23 مليون دولار.



جيف ساشينز: وزير العدل، يمتلك ثروة تصل إلى 7.4 ملايين دولار.



ريك بيري: وزير الطاقة، تصل ثروته إلى 1.3 مليون دولار.



مايك بنس: نائب الرئيس، تصل ثروته إلى 635 ألف دولار أميركي.



جيمس ماتيس: وزير الدفاع، لا توجد أي معطيات حول ثروته المالية.



جون كيلي: وزير الأمن الداخلي، وهو جنرال متقاعد، لا توجد معطيات حول ثروته.



أندرو بوزدر: وزير العمل، المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم هارديز، لا توجد معطيات حول ثروته.