مصرع مواطنة وإصابة 4 آخرين بحادث سير ذاتي قرب جنين

لقيت المواطنة أنهار خالد قبها (31 سنة) مصرعها، مساء اليوم الجمعة، في حادث سير ذاتي وقع في قرية برطعة جنوب غرب جنين.

وأعلن عن ذلك المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، موضحا أنه أصيب في الحادث أبناء المرحومة الأربعة بجروح متفاوتة، وأن الشرطة باشرت التحقيق في ظروف الحادث، وأن إسعاف الهلال الأحمر نقل المصابين إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أعلن مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي عن إصابة شاب بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة نتيجة انقلاب مركبته في مدينة جنين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.