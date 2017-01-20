الذهب يتماسك بعد أكبر هبوط

تماسك الذهب، بعدما تكبد أكبر خسارة في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، بعد تأكيد جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أن البنك سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب 1.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ 15 ديسمبر الماضي، بعدما رفعت تصريحات يلين الدولار بما يصل إلى اثنين بالمئة، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، زاد العائد على السندات الأميركية إلى أعلى مستوى منذ يوم التاسع من يناير، مما خفض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وواصل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضه في التداولات المبكرة، الخميس، ووصل إلى 1197.3 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يصعد إلى 1202.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش بانخفاض 0.1 بالمئة خلال اليوم.

وتراجع الدولار بعد ارتفاعه، الأربعاء، مما دعم صعود الذهب. وأظهرت البيانات التي أُعلنت قبل كلمة يلين أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر زادت بأسرع وتيرة خلال عامين ونصف العام، مما يؤكد احتمال تنامي ضغوط التضخم.

ويترقب المستثمرون تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، الذي كانت له تعهدات متباينة بشأن خفض الضرائب والإنفاق في مجال البنية التحتية، إضافة إلى تصريحات متعلقة بالحماية التجارية، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.