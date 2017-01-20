اصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في طولكرم

أصيب طفلان بجروح بانفجار جسم مشبوه في مقبرة مخيم نور شمس شرق طولكرم، نقلا على اثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر أمني بأن الطفلين من سكان المخيم، وهما خالد جمال الجابر (16 سنة) وأصيب بجروح في الكف الأيمن وهو الآن في غرفة العمليات في المستشفى، ومحمود رفيق محمد طيار (14 سنة)، وأصيب بجروح في الوجه والعين، حيث تم تحويله بعد تلقي الإسعافات الأولية في المستشفى إلى عيادة خاصة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.