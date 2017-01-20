مخطط لبناء 2700 وحدة استيطانية بـ« غوش عتصيون » فور تولي ترامب منصبه

قبل يوم واحد من تنصيبه رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، ينتظر مستوطنو تجمع « غوش عتصيون » تنصيب دونالد ترامب رئيساً تمهيداً لبدء حملة غير مسبوقة للبناء بالتجمع الواقع إلى الجنوب من بيت لحم.

وكتعبير عن انتظارها لهذه اللحظة قام عمال بالتجمع الاستيطاني بتعليق الأعلام الأمريكية على الشوارع القريبة وذلك بانتظار أداء ترامب لليمين الدستورية، الجمعة بالبيت الأبيض.

وأوضح مسئولون بالتجمع أنهم ينتظرون لحظة إنهاء براك أوباما رئاسة الولايات المتحدة منذ 8 سنوات ليتسنى لهم الشروع ببناء 2700 وحدة استيطانية جمد بناؤها في عهد أوباما.

في حين سيحضر ممثلون عن المستوطنين مراسم تنصيب ترامب بالبيت الأبيض، الجمعة كعربون محبة وبانتظار وعوداته التي أطلقها بالدعاية الانتخابية حول دعم الاستيطان.