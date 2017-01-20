الجهاد تحيي ذكرى استشهاد شبل الرابطة الاسلامية بالبيرة

أحييت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة البيرة الذكرى السنوية السادسة عشر لاستشهاد الشهيد البطل « عمرو فاروق محمد خالد » في حي رأس الطاحونة شمال المدينة.

وقام أبناء الحركة بتوزيع السيرة الذاتية وتعليق يافطات وصور للشهيد عمرو على منزله وفي شوارع المدينة، وتوزيع سلاسل للأطفال عليها صورة الشهيد.

والطالب عمرو ولد بتاريخ ١/٤/١٩٩٠، وترعرع في مدينة البيرة وسط عائلة متدينة بسيطة الحال، ودرس في مدرسة المغتربين بالبيرة.

وتميز شهيدنا البطل بدوره التعاوني والتطوعي مع زملائه في المدرسة، والتزامه بفعاليات الرابطة وتوزيع مواضيع مجلة الرابطة الإسلامية على الطلبة، وهو مثال للقدوة بين زملائه حيث حافظ على روح المرح، ودوام الابتسامة، ومحبة الآخرين، والمثابرة والجد، والاهتمام بشكل متفوق في لعبة كرة القدم.

واستشهد الشهيد عمرو بتاريخ 14/١/٢٠٠١، بعد أسبوع من إصابته، ففي السابع من الشهر ذاته انتهى عمرو من تقديم الامتحان النصفي عائدا واصدقائه الى البيت حينما باغتهم جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاصتين، حيث أصيب بواحدة بالخد الأيسر وأخرى أصابت عينه اليسرى ما أدى لاستشهاده بعد أسبوع من الاصابة.