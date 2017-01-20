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وزير « إسرائيلي »: دول أخرى ستحذو حذو ترامب وتنقل سفاراتها للقدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 06:44 - 20 يناير 2017
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أكد ما يُسمى بوزير البنية التحتية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينس، أن وفاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتعهده بنقل السفارة الأمريكية من « تل أبيب » إلى القدس المحتلة سيشجع العديد من دول العالم كي تحذو حذو أمريكية.

وتمنى شتاينس أن يوفي ترامب بتعهده قائلاً: كلنا ندرك ثقل الحمل على الرئيس ترامب لكننا نريد أن نراه رئيساً شجاعاً وحازماً بنقل السفارة للقدس« .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون أول دولة في العالم تنقل سفارتها من »تل أبيب" إلى القدس وخلال الوقت المقبل ستتبعها دول أخرى وفقاً لقوله.

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