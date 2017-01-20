وزير « إسرائيلي »: دول أخرى ستحذو حذو ترامب وتنقل سفاراتها للقدس

أكد ما يُسمى بوزير البنية التحتية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينس، أن وفاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بتعهده بنقل السفارة الأمريكية من « تل أبيب » إلى القدس المحتلة سيشجع العديد من دول العالم كي تحذو حذو أمريكية.

وتمنى شتاينس أن يوفي ترامب بتعهده قائلاً: كلنا ندرك ثقل الحمل على الرئيس ترامب لكننا نريد أن نراه رئيساً شجاعاً وحازماً بنقل السفارة للقدس« .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون أول دولة في العالم تنقل سفارتها من »تل أبيب" إلى القدس وخلال الوقت المقبل ستتبعها دول أخرى وفقاً لقوله.