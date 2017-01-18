دراسة: مادة باللحوم الحمراء والبيض والألبان تسبب للموت المفاجئ

كشف الدكتور أحمد مجدى أستاذ ورئيس وحدة أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب عضو مجلس إدارة جمعية القلب الأمريكية عن دراسة حديثة تم نشرها اليوم بمجلة جمعية القلب الأوروبية، تقول إن هناك مادة كيميائية تسمى « تراى ميثايل أمين » موجودة فى اللحوم الحمراء، والبيض، والألبان، لها علاقة بارتفاع معدل الإصابة بالأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والموت المفاجئ.

وقال الدكتور أحمد مجدى، فى تصريح لـ« اليوم السابع »، أن الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من هذه المادة تزداد نسب الوفيات لديهم بمعدل 6 أضعاف الأشخاص العاديين الذين لا يوجد ارتفاع فى هذه المادة فى دمائهم، موضحا أن هذه المادة ناتجة عن كل هذه الأطعمة، وهذه الدراسة تم نشرها اليوم فى مجلة جمعية القلب الأوروبية، موضحا أن هذه الدراسة قام بها البروفوسير ستانلى هازن رئيس وحدة الخلايا القلبية بجامعة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه المادة الكيميائية « TMAO » تحفز الصفائح الدموية ما يؤدى إلى حدوث جلطات بالشرايين، كما أنها تساعد على التصاق الكولسترول بجدار الشرايين، وحدوث تصلب بالشرايين، مشيرا إلى أن هذه الدراسة شملت على نحو 2200 مريض فى الولايات المتحدة وسويسرا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لأقسام القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، المنعقد فى الفترة من 18 إلى 19 يناير الجارى، الذى يناقش علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية باستخدام القسطرة التداخلية، والذى عرض 12 عملية قسطرة تداخليه لعلاج حالات شديدة الصعوبة على الهواء مباشرة، بواسطة عدد من الخبراء العالميين المتميزين، بالإضافة إلى أطباء القلب العسكريين، بحضور ما يقرب من 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية والمؤسسات العلاجية.