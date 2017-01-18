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انخفاض طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 06:09 - 18 يناير 2017
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.        

 

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غد الخميس، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث تبقى  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

 

والجمعة يكون الجو غائماً جزئياً ، ولايطرأ تغير يذكر على  درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

ويكون الجو السبت المقبل غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.    

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