العاشرة: شبهات حول تلقي رئيس الموساد منافع من ملياردير أسترالي

قررت النيابة العامة، بالبدء بتحقيق رسمي مع رئيس الموساد، يوسي كوهين، بشبة تلقيه منافع شخصية، من جيمس باكر الملياردير الأسترالي المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وابنه يئير.

وقالت القناة العبرية العاشرة، إن الشبهات تدور حول تلقي رئيس الموساد، بطاقات دخول بقيمة آلاف الشواقل لعرض للفنانة ماريا كاري، كما أنه سيفحص إذا كان باكر دفع عنه الإقامة في فندق عندما كان كوهين مدير مؤسسة التأمين الوطني.

وارتبط اسم جيمس باكر إضافة إلى اسم رجل الأعمال أرنون ميلتشين، بمنح نتنياهو منافعًا شخصية مترجمة لهدايا، بما يسمى القضية 1000.

وخضع اليوم يئير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، للتحقيق في قضية الهدايا المتعلقة بوالده، حيث ادعى أن علاقته بجيمس باكر هي علاقة صداقة شخصية وليس لها علاقة بأن والده رئيس الحومة.

وبالمقابل خضع مالك « يديعوت أحرونوت » نوني موزيس للتحقيق في وحدة لاهاف 433 لمدة 8 ساعات، وتم التحقيق أيضًا مع رئيس تحرير صحيفة « إسرائيل » اليوم عاموس ريجيف، بشأن التسجيلات الصوتية بين نتنياهو وموزيس.

وسيحقق مع نتنياهو مرة أخرى على الأقل في موعد لم يحدد بعد، وبعدها سيقرر المستشار القانوني للحكومة، إذا كان سيقدم ضد نتنياهو لائحة اتهام، أم أن الملفات ستغلق.