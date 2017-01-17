القيادة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الاستنفار العام بين جميع مجاهديها في سجون الاحتلال , داعياً إلى أقصى درجات النفير وذلك بعد الإعلان المباشر والصريح من إدارة السجون على لسان مدير سجن عسقلان عن نيتها اغتيال المجاهد الكبير أنس جرادات المحكوم بـ35 مؤبد والمتواجد في عزل عسقلان.

وقالت الهيئة خلال بيان لها اليوم وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه أن دم مدير عسقلان مهدور وأنه مستهدف في أي مكان متواجد فيه داخل السجون أو خارجها.

ودعت الهيئة مجاهديها في السجون إلى استهداف هذا الحاقد الصهيوني في أي مكان يصادف وجوده فيه.