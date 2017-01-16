الاحتلال يحتجز اهالي أسرى و يحقق معهم في معبر « بيت حانون »

أفادت مصادر خاصة بأن أهالي بعض الأسرى الذين غادروا صباح اليوم الاثنين لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي لازالوا محتجزين، في معبر « بيت حانون »، و يقوم جنود الاحتلال بإجراء تحقيقات معهم داخل المعبر.

و قالت المصادر بأن الاحتلال مارس أساليب استفزازية بحق أهالي الأسرى أثناء عودتهم من زيارة أبنائهم عبر معبر ايرز، « بيت حانون »، و أخر عودة بعضهم وسط إجراءات يقول الأهالي انها استفزازية بدون أي مبرر ، حيث يواصل تعطيل أجراء عودة 7 من أهالي الأسرى.

و كان 72 من أهالي المعتقلين بقطاع غزة، لزيارة 39 من أبنائهم المعتقلين بسجن رامون.

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن اللجنة سَهلت زيارة 72 من أهالي المعتقلين الفلسطينيين بينهم 18 طفلاً لـ 39 معتقلاً في سجن رامون.

وتعتقل « إسرائيل » في سجونها نحو أكثر من 500 فلسطينياً من سكان قطاع غزة، حيث يسمح لهم بزيارة ذويهم مرة كل شهرين، ولأعداد محددة من ذويهم.