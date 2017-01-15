أمن السلطة يواصل اعتقال أسرى محررين من « الجهاد » في الضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية احتجاز عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي، في ظروف اعتقالية غامضة.

وأفاد مصدر في الجهاد الإسلامي، بأن جهاز الأمن الوقائي في طولكرم يواصل اختطاف الأسير المحرر نظير محمد أحمد نصار(46 عاما) لليوم السادس على التوالي.

وكان المعتقل نصار قد اعتقل لدى قوات الاحتلال 3 مرات قضى في آخرها بالسجون سبع سنوات بدأت بتاريخ 20/9/2002

. وتواصل أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين اعتقال الأسرى المحررين (يوسف أحمد كميل، طارق يحي أبو الرب، وحسن يوسف دهماز) من قباطية، والأسير شادي محمد الغول، من مدينة جنين، والأسير مجاهد أحمد صلاح، من بلدة كفر دان، وجميعهم قضوا في سجون الاحتلال فترات اعتقالية مختلفة.

ولا يزال الأسير المحرر توفيق صابر الجربوع، من مخيم جنين، يقبع في سجن أريحا المركزي لليوم الثاني عشر على التوالي، بينما يحتجز الأمن الوقائي في مدينة الخليل الأسير المحرر محمد إبراهيم أبو مارية، الذي قضى في سجون الاحتلال 4 سنوات.

واعتقلت قوة تابعة للأمن الوقائي، يوم أمس، الأسير المحرر أحمد شفيق أبو زينة، بعد مداهمة منزله وترويع أبناء عائلته، في مدينة جنين.