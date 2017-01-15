مفتي السعودية يرد على قرار إنشاء « سينما » وإقامة حفلات غنائية

أعلن مفتي السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، موقفه من عزم الهيئة العامة للترفيه إنشاء « سينما » وإقامة حفلات غنائية.

واعتبر آل الشيخ أن « السينما » والحفلات الغنائية تعدّ « ضررا وفسادا؛ حيث تعمل ببرامجها الماجنة والأفلام الخليعة على تغيير هوية وثقافة المجتمع ».

حديث آل الشيخ جاء خلال برنامج « مع سماحة المفتي » على قناة المجد الفضائية.

وتابع مفتي السعودية: « بدلا من أن ينشغل المسلمون فيما ينفعهم، يذهبون إلى مشاهدة أفلام خاصة قد تكون خليعة أو ماجنة أو إلحادية ».

وأضاف أن « السينما لا يؤمن فيها شيء، فهي تعتمد على تقديم أفلام أجنبية من خارج هذا البلد تغير من ثقافته، وهي ضارة ومؤذية، وتصيب المجتمع بفساد في الأخلاق وتدمير للقيم ».

كما وجّه مفتي المملكة القائمين على هيئة الترفيه بتحويل الحفلات والسهرات « من سوء إلى حسن، ومن شر إلى خير، وألّا تفتح للشر أبوابه ».

وتابع: « السينما إذا ما فتحت أبوابها أدى ذلك إلى سهر شبابنا ومشاهدة تلك الأفلام الماجنة المليئة بالفساد الأخلاقي والإلحادي ».