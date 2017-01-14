توتنهام ينتزع المركز الثاني مؤقتا

حلّ نادي توتنهام الإنجليزي، السبت، في المركز الثاني في الدوري الممتاز مؤقتا بعد تغلبه على ضيفه وست بروميتش البيون 4- صفر.

وتغلب توتنهام على ضيفه في المباراة التي أقيمت على معلب « وايت هارت لاين » بلندن، في افتتاح المرحلة الـ21 من الدوري، وفق ما أوردت « فرانس برس ».

وهو الفوز الـ13 لتوتنهام هذا الموسم والسادس على التوالي منذ خسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد صفر-1 في المرحلة لـ15 في 11 ديسمبر الماضي.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 45 نقطة خلف المتصدر تشلسي الذي يملك 49 نقطة، ويأتي ليفربول في المرتبة الثالثة بـ44 نقطة.

ومن المقرر أن يحل ليفربول الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد في ختام المرحلة الـ21 من الدوري.