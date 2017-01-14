المجدلاوي يستنكر ملاحقة حماس للمتظاهرين ويطالب بالإفراج عنهم

أدان النائب في المجلس التشريعي والقيادي في الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي ما أقدمت عليه أجهزة حماس من قمعٍ وترويع وملاحقة للمتظاهرين، داعياً قيادة حركة حماس للإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الملاحقات على خلفية التظاهر والمطالبة بالكهرباء .

ووجه المجدلاوي خلال بيان له وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه، دعوته لجماهير شعبنا في غزة للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها فالمطالبة بالحقوق حقٌ وواجب لا يجوز إهماله أو التفريط فيه, قائلاً « من حقكم التظاهر للمطالبة بالكهرباء والسخط على واقعها الراهن والمسؤولين عنه ».

وتابع:« كيف يجوز لحماس أن تُسيّر مظاهراتها الخاصة وتمنع على الناس التظاهر؟!! فقطاع غزة ليس مزرعة خاصة لحركة حماس وجماهير غزة ليسوا توابع لمزرعتها ».

ودعا المجدولاي الى ضرورة تحسين أداء ادارة شركة الكهرباء، بما في ذلك زيادة الجباية التي تقل حصيلتها الآن عن ثلث ما ينبغي أن يجمع وأول خطوات تحسين الجباية تبدأ بإلزام مؤسسات حركة حماس ووزاراتها وبلدياتها بدفع ثمن ما تستهلكه ليتسنى للشركة أن تدفع بعض التزاماتها وما يتوجب عليها أن تساهم فيه من فاتورة الكهرباء.

ودعا الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق ورئيسها د. رامي الحمد لله إلى إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو وغيرها من الضرائب التي تتذرع بها إدارة الشركة ومرجعياتها لتبرير عجزهم , مطالباً الرئيس والحكومة إلى تيسير فتح الاعتمادات البنكية لتشغيل خط 161 فأنتم المسؤولون عن هذا الشعب وأنتم مرجعيته ومن حقه عليكم أن تحسنوا شروط حياته وصموده، فهذا ما ينبغي أن يتقدم على أية اعتبارات أخرى.

وطالب المجدلاوي, كافة القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتها وتعمل فوراً من أجل الافراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات وتأكيد حق الناس في التظاهر السلمي والديمقراطي للمطالبة بالكهرباء وبغيرها من حقوق المواطنين , داعياً لإيجاد الآليات التي تمكنها من ضمان وصول المحروقات بكاملها إلى محطة توليد الكهرباء.