عشرات الآلاف يتظاهرون في قلنسوة احتجاجاً على سياسة الهدم

تظاهر عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين اليوم الجمعة، احتجاجاً على سياسة الهدم التي اتّبعتها سلطات الاحتلال مؤخراً في بلدة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي بالأراضي المحتلة..

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، من ساحة مسجد الرباط في قلنسوة، حيث جابت عدداً من الشوارع، وسط مشاركة إعضاء في “الكنيست” الإسرائيلي، والقوى الوطنية، مندّدين بسياسة الهدم في الأراضي المحتلة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، كما هتفوا بالشعارات الوطنية أثناء المسيرة الضخمة التي شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الداخل المحتل.

وشهدت مدن وبلدات فلسطينية في الداخل الأربعاء الماضي، إضراباً احتجاجياً للمحال التجارية والمدارس والمجالس البلدية، على سياسة هدم المنازل في قلنسوة، حيث هدمت آليات الاحتلال 11 منزلاً، وشرّدت قاطنيها.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت خلال العام الماضي 2016 أكثر من ألف منشأة تجارية وسكنية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.