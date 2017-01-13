الاحتلال يُلغي حالة الطوارئ في سديروت

ذكرت القناة العبرية العاشرة اليوم الجمعة, ان قيادة قوات الاحتلال قررت انه لا داعي لوجود قوات الطوارئ العسكرية داخل المجمع الاستيطاني سديروت, وبناءا عليه تم الغاء وجد القوة من هناك.

وبحسب القناة العبرية،فان قوة الطوارئ العسكرية هي مجموعات تطوعية من سكان المنطقة, تحت اشراف الجيش, وتم اقامتها بأوامر من الجيش نفسه قبل ثلاث سنوات .

وقالت القناة ان رئيس بلدية سديروت بعث برسالة احتجاج عاجلة لوزير حرب ليبرمان, على قرار الجيش بإلغاء قوات الطوارء , ووفق القناة فقد وصف رئيس البلدية الون دفيدي القرار بالبائس , وطالب منه التراجع الفوري عن القرار.

ونقلت القناة عن الناطق باسم قوات الاحتلال قوله : ” ان الغاء قوات الطوارئ في سديروت لن تمس بالامن “