صحيفة: ليبرمان يقدم تسهيلات لقطاع غزة

ذكرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الجيش « الإسرائيلي » أفغيدور ليبرمان أقرّ مجموعة قرارات تتعلّق بتقديم « تسهيلات » لقطاع غزة، خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه ولأول مرة سيسمح بإدخال الوقود ومعدات البناء والمركبات عبر معبر بيت حانون « إيرز » الذي يستخدم لحركة الأفراد فقط. مشيرةً إلى أنه في غضون عام أو أقل سيتم تنفيذ مخطط يسمح بتنفيذ هذه القرارات وتوسيع عمليات نقل البضائع لغزة من خلال المعبر، وعدم الاكتفاء بنقل المواد من خلال معبر كرم أبو سالم فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ قرارًا قريبًا سيُتخذُ بشأن إدخال عُمّال من قطاع غزة للعمل في القطاع الزراعي للمستوطنات المحاذية لغزة.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تأتي بفضل الهدوء النسبي على حدود القطاع. مذكرةً بتصريحات ليبرمان التي قال فيها أنه: طالما استمر الهدوء سيسمح بزيادة المساعدات.