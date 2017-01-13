حملة تفتيش في سجن ريمون ومصادرة هواتف الأسرى

شنت وحدات خاصة إسرائيلية الليلة الماضية حملة تفتيش واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل أقسام سجن « ريمون » وصادرت أجهزة الهواتف في ظل الأجواء الباردة.

وأكد الأسرى في سجن ريمون، بأن وحدات القمع الإسرائيلية قامت بإخراج المعتقلين وشنت حملة تفتيش واسعة داخل الأقسام واعتدت على بعضهم وعزلت عددا منهم في المعتقل.

وناشد الأسرى المؤسسات الإنسانية والحقوقية وكافة مكونات شعبنا للوقوف إلى جانبهم كونهم يعانون من أوضاع مأساوية وصعبة جراء السياسات القمعية التي ينتهجها الاحتلال بحقهم خاصة في الأجواء العاصفة والبادرة.