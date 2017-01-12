الافراج عن ابو عيطة بعد ساعات من احتجازه لدى الأمن في غزة

أفرجت الأجهزة الأمنية عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة بعد ساعات من احتجازه شمال قطاع غزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أبو عيطة، مساء الخميس على خلفية الاحتجاجات الشعبية على أزمة الكهرباء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

بدوره، قال مصطفى الدقس منسق القوى والاسلامية في تصريحات صحافية إن اجتماعا للقوى عقد الليلة في منزله وخلاله حمل ممثل حركة حماس، حركة فتح في شمال غزة المسؤولية عما جرى اليوم.

وأضاف هناك تواصل مع كافة الفصائل لعقد اجتماع طارئ لتهدئة الأوضاع في شمال غزة.

يشار، إلى أن مسيرة شارك فيها الآلاف من المواطنين في مخيم جباليا، رافعين شعارات تطالب بإنهاء أزمة الكهرباء.