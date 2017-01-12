الشرطة تفض تظاهرة بعد اعتدائها على شركة الكهرباء شمال القطاع

فضت الشرطة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء الخميس، تظاهرة احتجاجية على تفاقم أزمة الكهرباء، وذلك بعد اعتداء على شركة الكهرباء بالمخيم.

وقال الناطق باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي في تصريحات صحفية إن: « الشرطة حاولت فض المتظاهرين ومنع الاعتداء على شركة الكهرباء »؛ لافتًا إلى أنهم: « مع التظاهرات السلمية أينما كانت ».

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، إن الشرطة فرقت تظاهرة احتجاجية على أزمة الكهرباء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد اعتدائها على مقر شركة الكهرباء في الشمال.

وأضاف البزم في تصريحات صحافية، أن الشرطة تدخلت بعد الاعتداء على مقر الشركة بالتكسير وإلقاء الحجارة من قبل المتظاهرين، نافياً وجود إصابات خلال فض التظاهرة.

وأوضح البزم، أن الهدوء عاد لمخيم جباليا بعد انتهاء التظاهرة.

وكان مئات المواطنين قد خرجوا مساء اليوم للشارع للتعبير عن غضبهم من استمرار ازمة الكهرباء في جباليا شمال قطاع غزة.