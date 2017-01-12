الاحتلال يفرج عن وحيد البرش بعد اعتقال دام 6 شهور

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير وحيد البرش، أحد مهندسي وكالة الأمم المتحدة للتنمية « UNDP » في قطاع غزة بعد اعتقال دام 6 أشهر.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير البرش على حاجز بيت حانون « إيرز » شمال القطاع بتهمة تحويل مشاريع أممية لصالح حركة حماس الأمر الذي نفته الحركة فيما بعد.

وكانت الأمم المتحدة دعت في شهر أغسطس الماضي « إسرائيل » للإفراج عن المهندس البرش بالسرعة الممكنة.

وجاء ذلك في كتاب شديد اللهجة أرسلته الأمم المتحدة للخارجية الإسرائيلية مؤخرًا يطالب فيها بالإفراج عن مهندسها البرش، ووفقاً للقناة العبرية الثانية فقد جاء كتاب الطلب شديد اللهجة، وتسبب في مواجهة عنيفة بين الخارجية الإسرائيلية والأمم المتحدة.