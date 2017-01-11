مصدر تركي: جلسة مشاورات مع إسرائيل لبحث التطبيع الكامل

ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين التركي والإسرائيلي سيعقدان قريبا جلسة مشاورات حول تطبيع كامل للعلاقات والأمن الإقليمي.

ونقلت صحيفة « حرييت » التركية عن المصدر قوله: إن اللقاء التشاوري سيعقد في غضون شهر، مضيفا أن تركيا وإسرائيل تضعان حاليا خريطة طريق لـ« تعاون كامل النطاق » في أعقاب توقيعهما على اتفاقية تطبيع العلاقات التي أغلقت ملف الأزمة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على « أسطول الحرية » في مايو/أيار عام 2010.

وبالإضافة إلى مواضيع التعاون الاقتصادي والسياسي، ستشمل المشاورات المرتقبة تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأمنية، والمشاورات حول مسائل الأمن الإقليمي.