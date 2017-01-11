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مصدر تركي: جلسة مشاورات مع إسرائيل لبحث التطبيع الكامل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:10 - 11 يناير 2017
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ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين التركي والإسرائيلي سيعقدان قريبا جلسة مشاورات حول تطبيع كامل للعلاقات والأمن الإقليمي.

ونقلت صحيفة « حرييت » التركية عن المصدر قوله: إن اللقاء التشاوري سيعقد في غضون شهر، مضيفا أن تركيا وإسرائيل تضعان حاليا خريطة طريق لـ« تعاون كامل النطاق » في أعقاب توقيعهما على اتفاقية تطبيع العلاقات التي أغلقت ملف الأزمة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على « أسطول الحرية » في مايو/أيار عام 2010.

وبالإضافة إلى مواضيع التعاون الاقتصادي والسياسي، ستشمل المشاورات المرتقبة تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأمنية، والمشاورات حول مسائل الأمن الإقليمي.

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