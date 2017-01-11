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احتراق سوبرماركت نتيجة تماس كهربائي في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:03 - 11 يناير 2017
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تمكنت طواقم الدفاع المدني بخان يونس من السيطرة على حريق شبَ في أحد المحلات الغذائية (سوبر ماركت) يعود للمواطن (م, ب  من بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر الدفاع المدني أن غرفة عملياته تلقت إشارة استغاثة من أحد المواطنين تفيد بوجود حريق بالسوبر ماركت وعلى الفور تحركت طواقم الدفاع المدني على المكان وتم السيطرة على الحريق.
وأفاد أن سبب الحريق تماس كهربائي أدى إلى اتلاف المواد الغذائية نتيجة الحريق دون وقوع أي إصابات.

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