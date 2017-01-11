فيسبوك يتجه لوضع إعلانات بالفيديو ومشاركة الأرباح مع الناشر

كشف موقع « Recode » الإلكتروني، المتخصص بالأخبار التقنية، رغبة فيسبوك بإظهار إعلانات خلال الفيديوهات ومشاركة صانعي التسجيلات نسبة من الأرباح.

وبحسب تقرير الموقع، فإن فيسبوك يعمل حاليا على اختيار صيغة للإعلانات تظهر للمشاهد، وسيكون باستطاعة ناشري الفيديو فرصة لوضع الإعلانات في التسجيلات التي لا تقل مدتها عن 90 ثانية، وذلك بعد مشاهدة 20 ثانية على الأقل منها.

وأوضح الموقع أنه سيتم منح الناشرين 55% من أرباح جميع المبيعات، وهي النسبة ذاتها التي يمنحها موقع « يوتيوب ».

وستمثل هذه الخطوة أول فرصة للناشرين الذين يرغبون في الربح من وراء الفيديوهات، التي يُعدّونها خصيصا لفيسبوك.

وخلال السنوات الماضية، استطاع « فيسبوك » الدخول بقوة على عالم الفيديوهات ومنافسة « يوتيوب »، مستفيدا من وجود نحو 1.8 مليار مستخدم نشط في الموقع يشاهدون نحو 100 مليون ساعة يوميا.

وكان « فيسبوك » سمح للناشرين بإنشاء فيديوهات يرعاها معلنون، الأمر الذي وفر لبعض الناشرين إمكانية كسب الكثير من الإيرادات من الإعلانات.

وأوضح الموقع أن خطة « فيسبوك » التي يعمل عليها الآن سيكون لها التأثير الأكبر؛ لأنه يشمل جميع أنواع الفيديو في جميع أنحاء الشبكة.

بدوره، رفض المتحدث باسم فيسبوك التعليق. ولكن في الخريف الماضي، قال نائب الرئيس دان روز، الذي يدير عمليات المحتوى للشركة، إنه من المتوقع الحديث عن توسيع الإعلانات، لتشمل وضعها في منتصف الفيديو مطلع العام المقبل« .

وبحسب موقع »Recode« ، فإن »فيسبوك" وضع أهمية أكبر على الوقت الذي يمضيه الناس في مشاهدة الفيديو، بدلا من عدد الفيديوهات التي يشاهدها الناس.