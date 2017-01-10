أوراق نقدية جديدة من فئتي 20 و 100 شيكل قريباً

يُصدر بنك « اسرائيل » قريبا اوراق نقدية جديدة من فئة 20 شيكل ستحمل صورة شاعرة يهودية تدعى « راحيل » وأخرى من فئة 100 شيكل ستحمل صورة شاعرة اخرى تسمى« ليئا غولدبرغ »، على ان تدخل التداول خلال العام الجاري، وفقا لما نشر اليوم الاثنين..

وسبق لبنك « اسرائيل » ان اصدر عام 2014 ورقة نقدية جديدة من فئة 50 شيكل واخرى عام 2015 من فئة 200 شيكل وكان من المقرر اصدار الورقتين الجديدتين 20و 100 شيكل بداية عام 2014 لكن، ولأنهما تحملان صورة شاعرتين محبوبتين لدى الاسرائيليين، قرر البنك اصدارهما هذا العام وإدخالهما في الدورة المالية في نفس الوقت.

ووصلت الورقتان النقديتان الى المرحلة النهائية من التصميم لكن لم يتم حتى الان نشر نموذجيهما الاوليين الخاصين بالطباعة.

وستكون ورقة الـ 20 شيكل التي تحمل صورة الشاعرة « راحيل » حمراء اللون بطول 129 ملم وعرض 71 ملم فيما ستكون ورقة الـ 100 شيكل برتقالية اللون وسيبلغ طولها 143 ملم وعرضها 71 ملم.