وفاة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن الرئيس الأسبق « علي أكبر هاشمي رفسنجاني »، قد توفي اليوم الأحد، في أحد مستشفيات طهران، عقب إصابته بـ « عارض قلبي ».

وأفادت بأن « الوعكة الصحية » التي ألمت بالرئيس الإيراني الأسبق (82 عامًا) كانت سببًا لوفاته، دون أن تخوض بمزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية « مهر »، في وقت سابق أنه تم نقل رفسنجاني إلى مستشفى في طهران بسبب « عارض قلبي » (جلطة قلبية).

وكان رفسنجاني يرأس مجلس « تشخيص » مصلحة النظام (آخر منصب له) المكلف بحل الخلافات التي قد تنشأ بين مجلسي الشورى (البرلمان) وصيانة الدستور.

ولعب دورًا مهمًا في السياسة الايرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إذ انتخب لفترتي رئاسة، كما تولى رئاسة مجلس الشورى.

وولد « علي أكبر هاشمي رفسنجاني »، يوم 25 أغسطس/ آب 1934، في قرية بهرمان وهي من ضواحي مدينة رفسنجان بمحافظة كرمان (جنوب شرقي إيران)، وتولى رفسنجاني الرئاسة ما بين الثالث من آب سنة 1989 إلى الثاني من آب 1997. (على فترتين؛ الأولى من 1989-1993، والثانية من 1993 وانتهت عام 1997).

وجرى اعتقاله أكثر من مرة، وقضى نحو ثلاث سنوات في السجن؛ (من سنة 1975 وحتى 1977)، بسبب نشاطه السياسي زمن « الشاه محمد رضا بهلوي »، وكان أحد أبرز زعماء المعارضة الإصلاحية في البلاد.

وبعد سقوط الشاه وتولي الخميني للحكم، تم تعيين رفسنجاني في مجلس الثورة، وشارك في تأسيس « الحزب الجمهوري الإسلامي »، وأسس لنفسه قاعدة سياسية، حيث تولى رئاسة البرلمان الإيراني في الفترة من 1980-1989، وتولى مهمة رئاسة القوات المسلحة في الفترة من 1988- 1989.