الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلة منفذ عملية الدهس في القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، زوجته وشقيقي ووالدي الشهيد فادي القنبر منفذ عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، بعد أن اقتحمت منزله في قرية جبل المكبر جنوب القدس وعبثت بمحتوياته.

وأوضحت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أجبروا عائلة القنبر على إخلاء منازلهم والتجمع في منزل عم الشهيد الملاصق لهم، وخلال ذلك تم تفتيش منزل الشهيد وشقيقه ووالده والعبث بمحتوياته بالكامل.

وأخضع جنود الاحتلال شقيقات الشهيد فادي القنبر للتحقيق في ساحة المنزل، وسجلوا أسمائهن وطالبوهن بالحضور إلى مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية، وعددهن 12 سيدة.

وأكدت عائلة الشهيد القنبر، أن فادي خرج إلى عمله واتصل بزوجته لتحضير وجبة الغذاء، نافية انتمائه لأي تنظيم سياسي.