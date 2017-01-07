الشرطة تضبط معملا لتصنيع المخدرات في أبو ديس

ضبطت شرطة ضواحي القدس ظهر اليوم السبت، معملا لتصنيع الحبوب المخدرة في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة، وقبضت على مشتبه به.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن معلومات وردت لإدارة المباحث في شرطة ضواحي القدس عن معمل داخل منزل في بلدة أبو ديس، يستخدم في صناعة حبوب « الاكستازي »، وبناء عليه تم عمل الإجراءات القانونية واستصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وثم تفتيش المنزل وضبط كميات كبيرة من المواد الكيماوية، التي اعترف المتهم باستخدامها في صناعة مادة « الاكستازي »، وغيرها من الحبوب المخدرة، إضافة لضبط مكبس يستخدم في كبس الحبوب المخدرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم التحرز على المعمل وتوقيف المشتبه به لحين استكمال الإجراءات القانونية.